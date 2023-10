Juventus Next Gen al lavoro per il Sestri Levante: la GALLERY dell’allenamento verso la partita di domenica

La Juventus Next Gen, reduce dalla bellissima vittoria in Coppa Italia Serie C contro la Pro Vercelli, ha lavorato oggi a Vinovo verso la prossima gara di campionato.

I bianconeri di Brambilla sono attesi dalla sfida in trasferta contro il Sestri Levante, valida per la 7° giornata del campionato di Serie C, che si giocherà domenica 8 ottobre alle 20:45. Qui la gallery dell’allenamento.

