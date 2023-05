L’attaccante del Manchester City, Jack Grealish, ha parlato così in vista della Finale di Champions League che giocherà contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo, l’attaccante del Manchester City Jack Grealish ha detto la sua sull’Inter, prossima avversaria in Finale di Champions League.

LE PAROLE –: «Giocare in Champions semifinali e finale è incredibile, sono così felice. Ma non abbiamo ancora finito, rimangono tre finali da giocare e non vedo l’ora. Il Treble? L’Inter ha un sacco di esperienza, come il Real Madrid. Adesso non saprei cosa dire».

