Il giovane attaccante dell’Inter, Valentin Carboni, inizia stasera la sua avventura al Mondiale U20 con la sua Argentina

Comincia l’avventura con l’Argentina per Valentin Carboni, subito titolare alla prima partita del Mondiale U20. Il giovane talento dell’Inter giocherà in un ruolo inusuale per lui, da mezzala in un 4-3-3.

Questo la formazione dell’albiceleste.

L’articolo Ha inizio il Mondiale U20, Carboni subito titolare con l’Argentina in un ruolo inedito proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG