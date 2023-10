Leandro Greco, allenatore dell’Olbia, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen: le dichiarazioni in conferenza

Leandro Greco, tecnico dell’Olbia, ha parlato in conferenza in vista della sfida alla Juventus Next Gen. Le parole riportate dai canali ufficiali del club sardo.

LE PAROLE – «Vogliamo dare continuità di gioco e di risultati. Ogni partita nasconde insidie, noi affronteremo ogni gara sapendo di avere le carte in regola per fare risultato. La partita di mercoledì ci ha detto che la determinazione e la voglia possono essere l’arma in più di questo fantastico gruppo».

