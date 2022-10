La querelle Griezmann potrebbe vedere presto la fine: Atletico Madrid e Barcellona vicine ad un accordo per uno sconto

Antoine Griezmann potrebbe presto tornare a giocare con la maglia dei Colchoneros per più di pochi scampoli di partita.

Come riportato dal Mundo Deportivo Barcellona e Atletico Madrid sono pronte a venirsi incontro. Il Barcellona non può permettersi di riprendere il francese, l’Atletico considera troppo alto il riscatto di 40 milioni. Le due parti si starebbero quindi accordando per uno sconto del 50% che soddisferebbe tutte e tre le parti: i catalani si libererebbero di un ingaggio pesante, i madrileni risparmierebbero una ventina di milioni e il francese potrà finalmente tornare titolare.

L’articolo Griezmann: accordo tra Atletico e Barcellona più vicino proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG