Vincenzo Grifo è il nuovo protagonista della Nazionale italiana dopo la doppietta all’Albania. Senza mai aver giocato in Italia

Retroscena su Vincenzo Grifo, l’uomo del momento della Nazionale italiana dopo la doppietta messa a segno mercoledì sera nella vittoria in rimonta con l’Albania.

L’esterno è l’unico giocatore in rosa a non aver mai giocato in almeno una categoria del calcio italiano, avendo sempre militato in Germania. La Serie A l’ha solamente sfiorata a gennaio con il passaggio alla Sampdoria, saltato all’ultimo.

