Grimshaw ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria del Milan Femminile contro l’Inter nel derby :

«Contenta per il gol e per la vittoria, meritiamo il terzo posto ma anche di più. Siamo una grande squadra. Siamo cresciute in campo e fuori. Meritiamo tutto».

