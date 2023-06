Il centrocampista sardo fa gola a mezza Europa ma i nerazzurri, sebbene in condizioni economiche non floridissime, non ascolteranno offerte.

Dall’Inghilterra arrivano notizie di mercato riguardanti l’Inter: il Newcastle del fondo saudita PIF (interessato secondo molti all’acquisto della stessa Inter in passato) sarebbe pronto ad offrire circa 60 milioni per Nicolò Barella. La Gazzetta dello Sport riporta la notizia sostenendo però che i nerazzurri non si siederanno nemmeno al tavolo delle trattative: il centrocampista sardo è incedibile.

Nicolo’ Barella

Questo significa che nonostante l’esigenza di vendere per fare mercato i dirigenti non intendono toccare i pilastri della squadra e l’ex Cagliari è certamente uno di questi. Il suo valore sarebbe tra l’altro ben maggiore della cifra offerta, diciamo almeno 80 milioni; il fatto poi che lui stia benissimo a Milano e che sia attaccassimo ai colori nerazzurri fa il resto. Non ci sono possibilità che Barella lasci l’Inter.

