Calciomercato Milan, l’Atalanta fissa il prezzo per Hojlund: la cifra per strappare alla Dea il giovane attaccante

Tra gli attaccanti accostati al Milan nelle ultime settimane c’è anche il nome di Hojlund, giovane centravanti di proprietà dell’Atalanta e che ha attirato su di sé gli occhi di tante big, italiane ed estere.

Come riportato da Sportitalia, l’Atalanta non prenderà in considerazione offerte sotto i 60 milioni: serviranno circa 70 milioni per strappare il danese alla Dea.

