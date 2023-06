Inter, Marotta pensa alla cessione di Dumfries: si guarda in casa Lazio

Non è sicuro del suo futuro all‘Inter neanche Denzel Dumfries, che in caso di offerta importante potrebbe salutare la società nerazzurra.

Come riportato da La Repubblica, si starebbero valutando vari profili per rimpiazzare l’olandese in caso di partenza: piace Adam Marusic della Lazio, giocatore che Inzaghi conosce bene dai tempi biancocelesti.

L’articolo Inter, Marotta valuta la cessione di Dumfries: si guarda in casa Lazio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG