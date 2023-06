Società e allenatore non sarebbero perfettamente allineati sulle strategie da adottare in materia di calciomercato.

Anche il Corriere della Sera parla di un minimo di malumore da parte di Simone Inzaghi nei confronti della società che avrebbe ribadito la necessità di dover fare un mercato a costo 0. Niente spese pazze e soprattutto prima cessioni e poi acquisti; il tutto nonostante la Champions League abbia portato guadagni per 100 milioni di euro per lo più inaspettati.

Andre’ Onana

Due le richieste del tecnico secondo il quotidiano: non cedere nessun big, soprattutto Onana e acquistare un centrocampista centrale. L’allenatore in questo caso preferisce Sergej Milinkovic-Savic mentre alla società piace più Davide Frattesi. La situazione al netto di tutto ciò non è per nulla tesa e ci si può venire incontro tranquillamente; il fatto di non aver parlato di Onana col Chelsea è un primo indizio.

