Fallimento Pordenone, parla il sindaco della cittadina friulana: ecco come vede la situazione del club, sempre più vicino alla D

Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, ha parlato della situazione della squadra della città nell’intervista a Il Gazzettino.

LE PAROLE – «Se la prospettiva è quella di andare in serie D si tratta comunque di una soluzione decisamente migliore rispetto a quella del fallimento, e in ogni caso consentirebbe quasi certamente al presidente Lovisa e ai suoi collaboratori di tentare di radunare attorno a loro un progetto meno stressante rispetto a quello della C di adesso, il tutto per ricostruire un percorso positivo e andare avanti. Saluto quindi con favore questa ipotesi che sta venendo avanti perché consente anche di poter sistemare un pezzettino alla volta e poter anche ampliare la compagine di soci, sostenitori e sovvenzionatori: penso che questa sia l’unica strada possibile e percorribile, e in più consentirebbe di mantenere viva la società, il marchio e magari un ottimo settore giovanile come quello che c’è ora. Speriamo quindi che vada veramente così. Siamo tutti in attesa che questa possa essere la prospettiva rispetto a quella funerea di ripartire dalla Seconda categoria a causa di un fallimento. Il pool di professionisti che circonda Lovisa è un gruppo di primissimo livello e quindi mi auguro che possano spuntarla. Ora si tratta di attendere ancora qualche giorno».

