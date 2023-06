Julia Grosso, centrocampista della Juventus Women, si racconta ai canali ufficiali del club bianconero: le sue dichiarazioni

LA VITA IN ITALIA – «Sono brava con l’italiano adesso. Più o meno. Sapevo che sarebbe stato tutto molto diverso. Io vengo dal Nord America, c’è una cultura molto diversa. Mi aspettavo buon cibo e belle persone ed è quello che è successo».

LA ROUTINE – «Mi sveglio, faccio colazione, vado all’allenamento, pranzo con la squadra e poi torno a casa. A volte esco in giro per una passeggiata, altre dormo per sentirmi meglio, oppure mi vedo con le mie compagne di squadra».

ESSERE CENTROCAMPISTA – «Mi piace che sei sempre coinvolta nel gioco, leghi i reparti e i diversi ruoli».

