Guardalà: «Il 4-3-3 è la svolta, Allegri sfrutti il potenziale che ha». Il giornalista dice la sua sulla Juve dopo la prova con la Lazio

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha commentato la prova della Juve contro la Lazio in vista dei prossimi impegni.

LE DICHIARAZIONI – «Deciso passo indietro per la Juve contro la Lazio rispetto a San Siro come prestazione. Nella ripresa si è vista ciò che potrebbe e dovrebbe accadere per vedere una Juve meno speculativa e più propositiva. Il 4-3-3 nel secondo tempo può essere la svolta. Di Mardo largo è apparso più confortevole. Chiesa ha fatto vedere cosa può fare 20 metri in un periodo in cui condizione non è al meglio. Da questo assetto può trarre beneficio Vlahovic, impalpabile contro lazio. Allegri ha uomini e risorse per ruotare e cambiare. Prima c’era il problema dei tanti infortuni, oggi può sfruttare quasi tutto e al meglio il potenziale a disposizione per evitare di vedere una Juve che rinuncia invece di provare a dominare, che parte per difendere e poi è costretta a inseguire. Per dare un senso a una stagione complicata e difficile da gestire ma che può dare comunque risultati importanti».

The post Guardalà: «Il 4-3-3 è la svolta, Allegri sfrutti il potenziale che ha» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG