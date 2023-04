Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, interviene su Twitch alla vigilia della finale di ritorno di Coppa Italia col Vicenza

Giorno di vigilia per la Juventus Next Gen, che domani scende in campo allo Stadio Romeo Menti contro il Vicenza nel ritorno della finale di Coppa Italia Serie C. Si riparte dal 2-1 per i veneti dell’Allianz Stadium.

Nel giorno di vigilia, lunedì 10 aprile, il tecnico bianconero Massimo Brambilla interviene sul canale Twitch del club dalle 19 per presentare il match. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Aggiornamenti a partire dalle 19.00

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

The post Brambilla alla vigilia di Vicenza Juventus Next Gen: le parole LIVE su Twitch appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG