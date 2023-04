Risultati e classifica Primavera 1: la situazione della Juventus di Montero quando mancano 8 giornate alla fine del campionato

La Juventus Primavera dopo la sconfitta per 5-3 col Cagliari è settima in classifica con 40 punti, a -2 dal Sassuolo sesto e quindi in piena lotta per un posto ai playoff quando mancano ancora 8 giornate alla fine del campionato.

Questi i risultati del turno, in attesa che si giochino oggi Roma-Milan e Inter-Fiorentina e mercoledì Udinese-Sampdoria.

Cesena-Verona 0-1

Empoli-Frosinone 5-0

Torino-Sassuolo 2-1

Bologna-Lecce 2-3

Atalanta-Napoli 0-0

