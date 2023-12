Guardalà: «Il gruppo della Juve è coeso, Allegri ha fatto questo nella testa dei giocatori». L’analisi sui bianconeri

Il giornalista Giovanni Guardalà analizzando la Juve ha evidenziato a Sky Sport un aspetto dei bianconeri che è cambiato rispetto allo scorsa stagione.

L’ANALISI – «Quest’anno nessuno si sente superiore all’altro. Evidentemente nella stagione scorsa questo non accadeva. Il gruppo dimostra di essere unito nonostante molti giocatori senza le coppe giochino meno. C’è un gruppo coeso, Allegri ha fatto entrare nella testa dei giocatori che bisogna pensare agli interessi di squadra e non personali. A inizio stagione vedevamo bottiglie scalciate per sostituzioni, ora non più».

The post Guardalà: «Il gruppo della Juve è coeso, Allegri ha fatto questo nella testa dei giocatori» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG