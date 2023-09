Guardalà: «Infortunio Chiesa Incidente di percorso, Allegri ha una convinzione». Le parole del giornalista

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha parlato di Chiesa dopo i 2 gol in 3 partite con la Juve e l’infortunio rimediato in Nazionale.

LE PAROLE – «L’infortunio è un incidente percorso che interrompe il momento positivo di Chiesa con 2 gol in 3 partite da seconda punta, ruolo che Allegri ha disegnato per lui. L’allenatore è convinto che in quella posizione può superare i 15 gol e finora i numeri gli danno ragione. La speranza della Juve è che striscia possa continuare con la Lazio».

