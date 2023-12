Giovanni Guardalà ha parlato degli imminenti match di Juve e Inter, che se la vedranno rispettivamente con Napoli e Udinese

Ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Guardalà pone l’accento sulla lotta scudetto tra Juve e Inter, pronte ad affrontare Napoli e Udinese.

LE PAROLE- «Juve-Napoli non è decisiva, ma è altro test importante, il secondo scontro diretto di fila in casa. Poi con la Roma saranno tre partite che significano tanto per la Juve. Oggi consentirebbe di mettere pressione all’Inter impegnata con l’Udinese».

