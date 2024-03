Guardalà, inviato al Maradona per Napoli Juve, ha commentato a caldo il 2-1 finale per Sky Sport.

GUARDALA’ – «Se si guardano i numeri sono 5 punti in 6 partite, certamente pochi. Ma dal punto di vista della prestazione Allegri può essere soddisfatto. Credo che la Juve abbia creato il maggior numero di palle gol rispetto a tutto il campionato, almeno 7-8 nitide e alcune clamorose come quelle Vlahovic, Cmabiaso, Rugani alla fine. Considerando le assenze di McKennie e Rabiot e linea verde a centrocampo può essere soddisfatto, anche se l’umore non è dei migliori…».

