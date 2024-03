Napoli, nessun tesserato azzurro parlerà ai microfoni di Dazn nel post-partita, come accaduto anche nel pre

Decisione forte quella presa dal Napoli, che ha deciso di non mandare alcun tesserato a parlare ai microfoni di Dazn dopo il match contro la Juve, nonostante il successo per 2-1.

Gli azzurri non rilasceranno quindi dichiarazioni all’emittente, così come accaduto anche prima del fischio d’inizio della gara. Una scelta che ha fatto discutere in tanti.

