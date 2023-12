Guardalà: «Per la Juve non sarà facile col Frosinone, ma non può perdere altri punti». Le dichiarazioni dell’inviato

Guardalà, inviato di Sky Sport per la Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Frosinone.

GUARDALA’ – «Il Frosinone in casa è una squadra molto temibile. Qui ha fatto 17 punti su 19, dopo la sconfitta all’esordio col Napoli ha fatto 5 vittorie e 2 pareggi. Per la Juve oggi non sarà semplice, dovrà fare una partita molto molto attenta. Il pareggio di Genova è arrivato in maniera che non è piaciuta ad Allegri e oggi non può permettersi di lasciare punti contro una squadra che gioca un ottimo calcio».

The post Guardalà: «Per la Juve non sarà facile col Frosinone, ma non può perdere altri punti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG