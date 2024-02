Guardalà punge Allegri: «La Juve ha giocato male con l’Inter, i giovani non sono un alibi». La critica dopo la sconfitta

Guardalà nel suo servizio per Sky Sport 24 non ha risparmiato una critica verso Allegri dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juve.

GUARDALA’ – «Il lavoro di Allegri sui giovani è eccellente e la classifica della Juve è merito anche di tanti ragazzi che nei momenti di difficoltà hanno dato il loro apporto, ma non può essere alibi per San Siro. La partita è stata mal giocata e basata su difesa e oltranza e speranza di colpire in contropiede».

