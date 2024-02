Guardalà, inviato allo Stadium per Juve Frosinone, ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sulla vittoria ottenuta dai bianconeri per 3-2.

GUARDALA’ – «C’era malumore a fine primo tempo perché la Juve non vinceva. Non sappiamo se i tifosi fischiavano perché volevano mantenere Chiesa. Sicuramente, come spesso dice Allegri, i risultati condizionano il giudizio. Se non non arrivava vittoria avremmo parlato di una Juve in crisi perché sarebbe stata la quinta partita senza vittorie».

The post Guardalà: «Se non arrivava la vittoria parlavamo di Juve in crisi. E i fischi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG