Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ricorda la finale di Champions vinta e la grande stagione dei Citizens

Guardiola torna a parlare del Triplete conquistato dal Manchester City, grazie alla vittoria contro l’Inter in finale di Champions League:

«Dipende da come cresceremo come squadra dal punto di vista calcistico per restare al livello della scorsa stagione. È quasi impossibile, ma la sfida è questa».

L'articolo Guardiola ammette: «Quasi impossibile un altro triplete» proviene da Inter News 24.

