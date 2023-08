Nel futuro di Beto c’è l’Inter? L’attaccante dell’Udinese piace ai nerazzurri in caso di mancato arrivo di Scamacca

Gazzetta.it ha aggiornato sulle possibili mosse per l’attacco dell’Inter. Beto continua a piacere ai nerazzurri:

«L’Inter non può farsi trovare impreparata. E così ha diretto le sue pedine in direzione Udine. Il portoghese ha una valutazione inferiore rispetto a Scamacca. Beto all’Inter piace davvero. È l’unico profilo attualmente in Serie A valutabile, per caratteristiche tecniche e compatibilità economica. È un piano B concreto, insomma: se per Scamacca quei 5 milioni di distanza risultassero insormontabili, Beto scatterebbe in pole. Oggi però non siamo a quel punto».

L’articolo Beto, l’Inter fa sul serio: se salta Scamacca è la prima alternativa proviene da Inter News 24.

