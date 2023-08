I nerazzurri vogliono regalare a Simone Inzaghi il nuovo attaccante in tempi rapidi: la chiusura dell’affare potrebbe esserci entro il fine settimana.

L’Inter ha scelto Gianluca Scamacca come vi diciamo ormai da qualche giorno: i nerazzurri stanno provando a strappare condizioni favorevoli ma l’attaccante interessa a tante squadre tra cui l’Atalanta per cui non è possibile strappare sconti sostanziosi.

Gianluca Scamacca

Il West Ham l’anno scorso lo pagò circa 40 milioni e adesso ne chiede 10 in meno; come riferisce Sky Sport Marotta e Ausilio tra ieri e oggi si sono spinti a proporre 24 milioni più altri 4 di bonus. Va da sé che la trattativa è ben impostata: il giocatore ha già l’accordo coi nerazzurri, ora resta da capire solamente se il club inglese accetterà quest’ultima offerta o servirà un ulteriore rilancio.

L’articolo L’Inter alza l’offerta per Scamacca, la distanza si riduce proviene da Notizie Inter.

