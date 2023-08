La trattativa per l’ex Sassuolo sta entrando nel vivo e le due società nerazzurre si stanno sfidando a colpi di milioni.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti su Gianluca Scamacca che è conteso da Inter e Atalanta. “I bergamaschi continuano a insistere sull’attaccante ex Sassuolo, offrendo di più rispetto all’Inter (che non andrà oltre i 24+4 di bonus già offerti) sia al West Ham – che vorrebbe risolvere la questione entro oggi, venerdì 4 agosto – che al calciatore azzurro”.

“Da parte sua, Gianluca Scamacca ha già dato priorità all’Inter. Tuttavia, se i nerazzurri non dovessero chiudere l’operazione con il West Ham il calciatore aprirebbe anche alla soluzione Atalanta. Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’operazione con il West Ham per riportare Gianluca Scamacca in Italia, l’Inter continua a tenere vive diverse ipotesi. La prima porta al profilo di Folarin Balogun dell’Arsenal. La seconda invece è quella relativa a Norberto Beto, attaccante dell’Udinese. In questo caso, il calciatore dell’Arsenal sarebbe il favorito a vestire la maglia nerazzurra“.

L’articolo L’Atalanta supera l’Inter per Scamacca, milanesi pronti a ripiegare su Balogun o Beto proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG