Pep Guardiola, allenatore del City, ha parlato al termine del derby vinto contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni:

CITY – «Il secondo gol ci ha aiutato molto. Dopo siamo calati. Abbiamo fatto una buona azione e questo è stato il punto chiave della gara. I primi sette minuti abbiamo perso spesso la palla perché non abbiamo fatto cose semplici, ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Il secondo tempo invece è stato brillante. La scorsa stagione abbiamo perso, questa volta abbiamo vinto ed è sempre speciale farlo all’Old Trafford. Siamo molto orgogliosi».

BERNARDO SILVA – «Nessun tatuaggio o bella macchina. Un giocatore incredibile per noi e ama giocare particolarmente in questo stadio. Ha fatto il falso 9 in passato e ha la capacità di fare molti passaggi. È così intelligente… tutti lo amano e ha fatto un’altra prestazione eccezionale. È uno dei migliori giocatori che abbia mai visto in vita mia»

