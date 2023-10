I nerazzurri conquistano 3 punti importantissimi al termine di una gara per nulla facile: ecco le pagelle.

SOMMER 6,5: inoperoso nei primi 45 minuti, è super sul colpo di testa di Cristante, di fatto l’unica occasione costruita dalla Roma.

PAVARD 6: mai in affanno, spreca una buona chance col destro. Viene ammonito per aver colpito un avversario tentando una rovesciata, cosa che gli costa la sostituzione all’intervallo. (Dal 46’ DARMIAN 6: fa il suo sia da braccetto che da quinto).

ACERBI 6,5: annulla Lukaku.

BASTONI 6,5: aiuta Acerbi a limitare Lukaku, marcato a uomo da Cristante riesce comunque a farsi vedere in fase offensiva.

DUMFRIES 6,5: ottimo primo tempo per lui, vince costantemente tutti i duelli con Zalewski, nella ripresa gli avversari gli prendono le misure. (Dall’85’ DE VRIJ s. v.).

BARELLA 6: svaria molto ma non trova la giocata risolutiva. Gara onesta.

CALHANOGLU 6,5: sfiora il goal con un grandissimo destro in avvio, bene in regia. (Dal 75’ ASLLANI 7: da una sua verticalizzazione chirurgica nasce l’1-0).

MKHITARYAN 6: si vede pochissimo ma fa tanto lavoro sporco. (Dal 75’ FRATTESI s. v.).

DIMARCO 7: prova il goal con l’esterno sinistro ma la palla esce di poco, mette un ottimo cross nella ripresa ma nessuno dei compagni riesce a toccarlo per ribadirlo in porta. Fortunatamente all’81’ il suo traversone basso trova il tap-in vincente di Thuram. (Dall’83’ CARLOS AUGUSTO 6,5: entra benissimo mettendosi in mostra con un cross basso e un destro che termina sulla traversa).

LAUTARO MARTINEZ 5,5: costretto a giocare lontano dalla porta, incide poco.

THURAM 7,5: Rui Patricio di piede gli nega il goal da posizione ravvicinata, le sue sgroppate creano sempre apprensione, una di queste fa ammonire Ndicka. Brucia in velocità Llorente e sfrutta il cross di Dimarco per fare 1-0.

INZAGHI 6,5: si fida della formazione migliore e fa bene, tarda i cambi perché la gara comunque la stavano facendo i suoi ma poi li effettua quando c’è bisogno di inseguire i 3 punti. Missione compiuta.

L’articolo Inter-Roma: Acerbi annulla il grande ex, Thuram e Dimarco i migliori, lancio da antologia per Asllani, da rivedere il Toro proviene da Notizie Inter.

