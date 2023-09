L’allenatore del Manchester City campione in carica della Champions League Pep Guardiola torna ad elogiare i nerazzurri.

Giornata di viglia per i campioni d’Europa del Manchester City che domani inizieranno la loro difesa del titolo contro la Stella Rossa; Pep Guardiola in conferenza stampa è tornato sulla finale contro l’Inter mostrando di seguire ancora il percorso degli uomini di Inzaghi. “Non ho riguardato la finale di Champions League vinta contro l’Inter, assolutamente. Guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto. In Serie A ha vinto il derby 5-1″.

Continua il tecnico: “Ho sempre saputo che stavamo affrontando una squadra incredibilmente forte. Lo hanno provato, dandoci del filo da torcere e la vittoria è stata tirata. La moneta è caduta dalla nostra parte. La sensazione che ho è che l’Inter sia una candidata a tornare in finale. La finale è stata davvero competitiva”. L’allenatore catalano è solito elogiare i colleghi e gli avversari ma questa volta i suoi complimenti sembrano genuini. Per i nerazzurri sarà molto difficile ripetere il cammino dell’anno scorso in Champions League visto che le squadre più forte, almeno sulla carta, sono più di 2 ma il pallone è rotondo. La squadra di Inzaghi debutterà in Europa mercoledì contro la Real Sociedad; la passata stagione l’Inter ebbe un sorteggio agevole per ottavi e quarti di finale ma c’è da ricordare che nella fase a girone l’urna non fu per nulla benevola.

