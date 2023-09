L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha analizzato il derby della Madonnina conclusosi col trionfo nerazzurro e la caduta rovinosa dei rossoneri.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha sottolineato le differenze fondamentali tra Inter e Milan: “In campo c’era una squadra che faceva della modestia e dell’attenzioni le qualità principali, l’Inter. E una squadra, il Milan, che pareva leggera, forse persino presuntuosa, confusa, superficiale”; ha esordito. Poi il parere sulla gara: “Ogni volta che andavano in contropiede, i nerazzurri creavano un’occasione pericolosa. Questo è inammissibile. E le marcature preventive dov’erano? Ripeto: l’atteggiamento dei rossoneri mi è sembrato superficiale. Il proverbio dice che errare humanum est, ma ricordiamoci che perseverare è diabolico. Quindi, su le maniche e tutti al lavoro. Con chiarezza di idee. L’Inter ha vinto perché è stata una squadra compatta, determinata, umile. Ha fatto poche cose, ma chiare e semplici“.

Davide Frattesi

L’ex allenatore non risparmia critiche ai rossoneri: “Mah… Io ho visto che quando avevano il pallone i rossoneri lanciavano lungo. Ma che roba è? Calabria, da ragazzo, era un centrocampista, però adesso fa da tanto tempo il terzino e allora facciamogli fare quel ruolo senza mandarlo in confusione. La lista di cose che non ha funzionato nel Milan è lunga: pressing inesistente, attaccanti quasi mai presenti in fase difensiva, marcature approssimative, squadra lunga, mancanza di collaborazione tra i reparti, poca chiarezza di gioco. Vado avanti?“.

