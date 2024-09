Il Manchester City di Guardiola avrebbe messo nel mirino Mike Maignan per la prossima estate. Ecco il possibile piano d’azione per strapparlo al Milan. In un momento di alti e bassi sul campo, il Milan affronta una serie di sfide cruciali che vanno oltre le prestazioni sportive, toccando questioni contrattuali di vitale importanza per il futuro della squadra. La recente vittoria nel derby contro l’Inter ha dato una boccata d’ossigeno alla squadra e al suo allenatore, Paulo Fonseca, consolidando la sua posizione e ridando fiducia all’ambiente. Tuttavia, subito dopo questa iniezione di morale, i riflettori si sono spostati su una questione che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro del club: i rinnovi contrattuali di Mike Maignan e Theo Hernandez. Le prestazioni di Mike Maignan Durante il derby, Mike Maignan, il valoroso portiere del Milan, ha dimostrato ancora una volta il suo talento, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria con parate […]

Leggi l’articolo completo Guardiola ha messo nel mirino Maignan: mossa a sorpresa del City, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG