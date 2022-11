Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha attaccato il calendario troppo fitto e l’ha motivato riguardo ai troppi infortuni

LE PAROLE – «Tanti giocatori infortunati? E’ per il calendario, ci sono troppe partite anno dopo anno, si pensa alla quantità e non alla qualità. E quindi giocatori come Benezma, Kante e Pogba non vanno al Mondiale. Si gioca troppo. Quelli che comandano se ne fregano. Sarà sempre così».

L’articolo Guardiola: «Infortuni? Si pensa alla quantità e non alla qualità. Chi comanda se ne frega» proviene da Calcio News 24.

