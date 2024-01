L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, premiato come The Best FIFA Men’s Coach, si è complimentato con Simone Inzaghi

Salito sul palco dopo aver ricevuto il premio come The Best FIFA Men’s Coach grazie alla vittoria del Triplete dello scorso anno col Manchester City, Pep Guardiola ha voluto complimentarsi con gli altri due finalisti: ovvero l’ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, e l’attuale tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.

LE PAROLE – «Complimenti a Luciano per l’incredibile stagione col Napoli, hai vinto lo scudetto dopo tanti anni. E complimenti anche a Simone, soltanto io so come è stata dura la finale di Champions contro un’Inter meravigliosa».

