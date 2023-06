Il Manchester City ha vinto ieri l’FA Cup e quindi può concentrarsi sull’Inter; ecco le impressioni di Pep Guardiola.

Dopo aver vinto l’FA Cup Pep Guardiola spera di fare il triplete battendo anche l’Inter in finale di Champions League; ecco le parole del catalano al riguardo. “Più che il triplete è il fatto di vincere la Champions League. Abbiamo già vinto la FA Cup, abbiamo vinto la Premier League. È lo stesso.Per me, direi che è incredibilmente straordinario in tre anni abbiamo avuto due finali e una semifinale di Champions League. È incredibile ma alla fine dobbiamo vincerla. So come funziona”.

Uefa Champions League

“Si dà sempre più credito a quello che abbiamo fatto in questi anni, ma ai giocatori ho detto ‘dovete mettervi pressione, per essere riconosciuti come straordinari dobbiamo vincere in Europa. Sanno cosa abbiamo davanti a noi. Tutti dicono ‘ne manca uno, ne manca uno’. Sentono che siamo in una posizione in cui probabilmente non saremo mai più e ora abbiamo tre o quattro allenamenti per prepararci all’Inter. Ho due giorni per osservarli. Poi andiamo lì per provare. Lo sanno tutti. Abbiamo fatto stagioni incredibili: cinque Premier League, due FA Cup, Carabao Cup, ma dobbiamo vincere la Champions League per essere riconosciuti come la squadra merita di essere riconosciuta. Dobbiamo ammetterlo, senza la Champions League – è stato fantastico, è stato divertente – ma ci manca qualcosa. Dobbiamo farcela”.

L’articolo Guardiola: “Per essere riconosciuti come straordinari dobbiamo vincere in Europa, ho due giorni per studiare l’Inter” proviene da Notizie Inter.

