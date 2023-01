Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida all’Arsenal di Arteta

«La sua influenza su di me è stata molto importante e mi ha reso un allenatore migliore. Ho avuto molti assistenti allenatori e non ho mai voluto che qualcuno di loro fosse d’accordo con me. Sapevamo che se gli avessero offerto di allenare una squadra se ne sarebbe andato. Tutti hanno un sogno e so che lui è andato nella squadra per cui fa il tifo. Quando segnavamo un gol lui esultava sempre tranne contro l’Arsenal».

L’articolo Guardiola su Arteta: «La sua influenza è stata importante e mi ha reso migliore» proviene da Calcio News 24.

