Rita Guarino ha parlato ai microfoni di La7 dopo la sconfitta dell’Inte femminile nel derby contro il Milan:

«Partita emblematica del nostro percorso nella Poule Scudetto, dove a parte nel match contro la Roma abbiamo creato molto senza concretizzare. Mi spiace perché anche oggi abbiamo fatto una buona prova senza mettere a frutto le tante occasioni avute. Quali sono le certezze di questa stagione? Sicuramente la crescita nella mentalità della squadra, rispetto all’anno scorso la mentalità è cresciuta. Non siamo ancora una squadra matura ma la strada è quella giusta, però dobbiamo crescere ancora su molti aspetti. Se dovesse arrivare la chiamata della Nazionale? “Non c’è stato ancora nessun contatto, e io ho firmato con l’Inter che è un club che vuole crescere e investire ancora molto. Per l’anno prossimo bisognerà crescere in tutti i reparti e alcune giovani cresceranno sicuramente di esperienza, dobbiamo valorizzare quello che produciamo. Chiaramente Tabitha Chawinga fa reparto da sola, rompe gli equilibri e non fa mai gol banali. Noi cerchiamo di sfruttare le sue caratteristiche con un gioco verticale. Lei è stata preziosa per questo sviluppo»

