Rita Guarino ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match del Milan Femminile contro l’Inter che chiuderà la poule scudetto della Serie A:

«Una vittoria nel Derby ci permetterebbe di allinearci agli obiettivi stagionali, che non erano certo la qualificazione in Champions League ma avvicinarci sempre più alle prime due in classifica. Sarebbe importante raggiungere il terzo posto come obiettivo di crescita, anche se non qualifica a tornei europei»

