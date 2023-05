Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso contatti avviati per un attaccante del Liverpool

Come riporta l’emittente BBC, oltre a Ruben Loftus-Cheek del Chelsea per la mediana, i rossoneri lavorano per Roberto Firmino. Il brasiliano è in scadenza di contratto dal Liverpool e sarebbero stati già avviati i contatti con i suoi agenti.

