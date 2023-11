Guarino: «Oggi abbiamo messo in campo le nostre qualità, obiettivo terzo posto». Le sue dichiarazioni dopo il match

(Daniele Grassini inviato all’ Arena civica) – Guarino ha parlato dopo la vittoria dell’Inter Women contro il Milan femminile. Le sue dichiarazioni.

RISULTATO – «Il campionato è ancora lungo chiaramente, è difficile e non si può sempre vincere. Abbiamo perso dei punti per strada e lo sappiamo benissimo, però guardo il bicchiere mezzo pieno e vedo una squadra che ha saputo reagire e che quando gioca con questa voglia e determinazione allora può fare bene ed è importante insistere su questo atteggiamento»

ALTRA INTER – «È difficile spiegare quando nei primi 5 minuti subisci due gol perché hai mollato la presa sull’avversaria. Rendi tutto più difficile per te e tutto più semplice per l’avversario, che non ha bisogno di questi regali. Approcciare male così rende più difficile il tutto»

CAMBIAGHI – «Michela si è presentata all’Inter con grandissima ambizione e orgoglio di appartenere a un club così importante. La contraddistingue la sua umiltà e la sua voglia di sacrificarsi per la squadra. È chiaro che quando è vicina all’area diventa pericolosa anche se può ancora migliorare. Ha grande attitudine e la sta mettendo in campo»

4-3-3 – «Alle volte bisogna fare di necessità virtù e a volte come è capitato l’anno scorso con gli infortuni nasce l’idea della difesa a tre. Vedremo più avanti, certo oggi l’hanno interpretato bene»

SOSTA – «Io non voglio chiedere di più, voglio che si sentano a loro agio e che siano consapevoli che per vincere le partite serve questo atteggiamento e questa attitudine. L’obiettivo rimane sempre il terzo posto: sarà difficile ma abbiamo le carte in regola per ambire a quella posizione lì»

