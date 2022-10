Parla l’ex difensore dei nerazzurri, Aristide Guarneri che alla Gazzetta dello Sport parla della prestazione dell’Inter.

Sono queste le parole di Aristide Guarneri che parla alla Gazzetta dello Sport dell’Inter, l’ex difensore nerazzurro discute così: “Con il Barcellona tutto un altro atteggiamento rispetto alle partite precedenti, ho visto più voglia, più aiuto tra compagni, più amicizia. Anche se può migliorare ancora. Senza i troppi passaggi sbagliati, si poteva fare anche il 2-0. E poi la condizione atletica. Nell’ultimo quarto d’ora siamo calati, anche perché il Barcellona ha fatto correre la palla. La squadra di Xavi mi ha deluso, ha tirato poco, ma la palla girava e gli interisti si sono stancati a rincorrerla.“

Romelu Lukaku

Conclude così: “Camp Nou? Sono ottimista. Inzaghi è bravo, anche se non sempre azzecca i cambi. In una settimana la squadra può crescere ancora e magari recuperare qualcuno. Sento parlare tanto degli infortuni del Milan, ma poco di quanto pesino Lukaku e Brozovic in questa squadra. Sarebbe importante anche solo poter schierare Lukaku nel finale.“

