Gudmundsson Juve, affare rinviato a giugno? Ora il Genoa chiede troppo. L’attaccante è nel mirino anche della Fiorentina

Gudmundsson resterà al Genoa almeno fino al termine della stagione. La Fiorentina lo voleva già per questa sessione di mercato di gennaio, ma in base a quanto spiegato da Calciomercato.com i liguri hanno deciso di posticipare l’eventuale cessione a giugno nella speranza di incassare più soldi.

Sull’attaccante è da registrare l’interesse anche della Juve che a gennaio non è riuscita ad affondare perché il Genoa chiede almeno 30 milioni. In estate, però, non è da escludere che possa fare un nuovo tentativo…

