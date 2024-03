Gudmundsson Milan, Ottolini (ds Genoa) svela: «Abbiamo avuto interessamenti ma…». Le dichiarazioni sull’obiettivo

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, è intervenuto in diretta su TvPlay. Le parole sul nome che piace anche al calciomercato Milan Gudmundsson.

GUDMUNDSSON E FRENDRUP – «Per quanto riguarda Albert Gudmundsson abbiamo avuto interessamenti ma non li abbiamo considerati perché eravamo convinti che anche in Serie A grazie alle sue grandi qualità avrebbe fatto benissimo. Frendrup non ti salta agli occhi nella partita secca ma vedendolo durante la settimana negli allenamenti ci dà qualcosa di particolare. È un ragazzo che merita quello che sta ottenendo».

