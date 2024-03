Gudmundsson punge: «Ho provato grandi emozioni col mio gol alla Juve, domenica proveremo a vincere». La frecciatina

Gudmundsson in un’intervista concessa a Sky Sport ha lanciato una frecciatina in direzione della Juve, prossima avversaria del Genoa in campionato.

PAROLE – «Il mio primo gol con la maglia del Genoa è stato contro la Juve, due anni fa a Marassi, ho provato grandi emozioni. E ho segnato anche quest’anno in casa. Dobbiamo ragionare da squadra, è importante fare risultato, non segnare. Domenica non sarà facile ma scendiamo in campo sempre per provare a vincere».

