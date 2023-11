L’attaccante esterno islandese è l’uomo immagine dei rossoblù che tra l’altro stanno facendo di tutto per tenerselo stretto.

L’Inter in vista della prossima stagione dovrà rinnovare il proprio parco attaccanti salvo exploit di Arnautovic ed Alexis Sanchez al momento veramente impronosticabili.

Il profilo

La prima stagione in Serie A di Albert Gudmundsson è veramente notevole: l’islandese è da quasi 2 anni al Genoa e finora in questa stagione ha realizzato 7 goal e 1 assist in tutte le competizioni. Si tratta di un’ala sinistra che può giocare anche a destra e sulla trequarti; in questi mesi svaria un può ovunque nell’attacco della squadra di Gilardino, specialmente quando non c’è stato Retegui ha fatto anche la prima punta.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Monitorato

Il Grifone sta respingendo tutte le offerte che stanno arrivando, in estate ci ha provato anche il Napoli per sostituire Lozano, ed è molto vicino al rinnovo. L’ex Az Alkmaar dovrebbe firmare a breve un prolungamento fino al 2027 con ingaggio di 1,2 milioni a stagione; il club ligure così potrà trattare con grande posizione di forza la sua cessione, il tutto però non prima della prossima estate. La Gazzetta dello Sport riporta che lo stanno visionando gli scout di Inter, Roma e Fiorentina ma su di lui ci sono anche Aston Villa e West Ham. Non si parla ancora di prezzo visto che comunque il Genoa vuole pensare prima a salvarsi.

