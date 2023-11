Questa è una settimana molto importante per il colombiano: l’esterno vuole provare ad esserci contro la sua ex squadra.

L’Inter potrebbe essere costretta a tornare sul mercato a gennaio visto che Juan Cuadrado non dà certezze.

Rebus

Il colombiano, come è noto, è ai box da molte settimane a causa di un’infiammazione al tendine del ginocchio che lo tartassa a giorni alterni; proprio per questo è impossibile stabilire dei tempi di recupero precisi. I problemi sono iniziati nella pausa delle nazionali di metà settembre e da allora l’Inter lo sta curando senza successo con una terapia conservativa. Considerato che ha un solo anno di contratto non si vorrebbe arrivare all’operazione chirurgica visto che in questo l’ex Juve starebbe fuori diversi mesi. Nel frattempo ci sono straordinari per Dumfries, di fatto l’unico esterno destro in rosa al momento visto che Darmian è costretto a giocare come braccetto in difesa per l’infortunio di Pavard. Cuadrado sta provando a recuperare per essere convocato contro la Juventus domenica, novità sono attese nei prossimi giorni.

Ausilio Marotta Antonello

L’alternativa

Secondo Calciomercato.com se i problemi del colombiano continuassero l’Inter a gennaio tenterebbe di acquistare Tajon Buchanan del Club Brugge: si tratta di un esterno destro che fu seguito dai nerazzurri già l’anno scorso quando sembrava che Dumfries dovesse essere ceduto. Il canadese nasce ala d’attacco ma col tempo ha giocato anche come quinto, talvolta addirittura come terzino; l’operazione non sarebbe molto onerosa né dal punto di vista del costo del cartellino né per l’ingaggio.

