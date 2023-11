Nerazzurri e bianconeri sono pronti a sfidarsi sul campo domenica 26 novembre ma anche sul mercato nei prossimi mesi.

Inter e Juventus potrebbero avere gli stessi obiettivi di mercato in vista della prossima stagione: in particolare le due società seguono due giocatori in odore di svincolo.

Il difensore

La situazione di Tiago Djaló è quella leggermente più chiara: il portoghese molto probabilmente non rinnoverà il contratto in scadenza con il Lille. Le incognite in questo caso riguardano le sue condizioni fisiche visto che non gioca da marzo per la rottura del legamento crociato. Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter è avvantaggiata sulla Juventus per via di diversi colloqui avuti con l’entourage del ragazzo che giocato per 6 mesi nella Primavera del Milan prima di essere ceduto nell’operazione Leao.

Piotr Zielinski

Il centrocampista

Il vero duello riguarda ovviamente Piotr Zielinski ma c’è da dire che non si potrebbe mai arrivare ad una trattativa: sì perché il Napoli vuole tenerselo stretto ed anche il centrocampista vorrebbe restare. L’accordo per il rinnovo non è stato ancora raggiunto ma si continua a trattare; Inter e Juve sono pronte ad intervenire solo e se le negoziazioni per il rinnovo falliranno. Il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, ovviamente lo conosce benissimo per i suoi anni napoletani ma Marotta ha già fatto capire agli agenti del polacco che è pronta a mettere sul piatto un contratto da 4 milioni a stagione, il doppio di quanto offrono gli azzurri per rinnovare. I bianconeri hanno Rabiot a scadenza, se il francese partisse potrebbero offrire ancora di più dei nerazzurri.

