Gudmundsson sogna il Milan? «Mi piacerebbe raggiungere quelle vette». Le dichiarazioni dell’obiettivo di mercato del Milan

L’obiettivo del mercato Milan Albert Gudmundsson ha parlato in un’intervista a Marca del suo futuro analizzando la carriera del bisnonno che ha anche giocato nei rossoneri.

PAROLE – «Il mio bisnonno ha giocato ad alto livello e, ovviamente, mi piacerebbe raggiungere quelle vette. Fin da bambino ho sognato di giocare in una squadra ‘top’ per lottare per i titoli e vincere la Champions League».

