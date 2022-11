Non cenna a placarsi il conflitto a fuoco e la guerra in Ucraina, ieri due missili hanno colpito anche la Polonia e la Nato resta in allerta

Non cenna a placarsi il conflitto a fuoco e la guerra in Ucraina, ieri due missili hanno colpito anche la Polonia e la Nato resta in allerta.

Restano da capire le dinamiche dell’accaduto perché chi sostiene siano stati i russi e chi invece dice fossero resti dei missili lanciati su Kiev dall’armata di Putin. Sicuramente una situazione che pone particolare attenzione e presa in gestione dalla Nato per capirne le dinamiche. Mosca ha negato la paternità dei missili, ma è chiaro che ora l’allerta è massima. Lo scrive l’Ansa.

